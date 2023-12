وفاة برلماني تركي بعد كلمة طالب فيها بدور أكبر لبلاده تجاه الحرب في غزة (فيديو)

توفي نائب تركي إثر إصابته بنوبة قلبية يوم الثلاثاء الماضي، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان، طالب فيها بدور أكبر لبلاده إزاء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة إكس إن “حسن بيتماز نائب رئيس حزب السعادة، الذي أُغمي عليه خلال كلمته أمام الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، توفي الخميس”.

وقبل تعرضه للإغماء، قال النائب عن حزب “السعادة” الإسلامي المعارض حسن بيتماز عن الحرب الإسرائيلية على غزة “حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تبقى صامتة، يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا لن تكون هناك مشكلة، ولكن إذا تخلصتم منا فلن تتمكنوا من الهروب من الندم، وحتى لو نجوتم من عذاب التاريخ فلن تتمكنوا من الهروب من غضب الله”.

Turkish MP Hasan Bitmez, who suffered heart attack after saying those who enable Israel can't escape "Allah's wrath," has died in hospital pic.twitter.com/z7JknOSLqX

