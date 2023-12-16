الجزيرة مباشر ترصد الدمار الذي خلّفه جيش الاحتلال في بيت لاهيا وداخل مستشفى كمال عدوان (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر جانبًا من الدمار الهائل الذي طال بيوت وأحياء مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ومستشفى كمال عدوان الحكومي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المشروع السكني في بيت لاهيا تحول إلى “تسونامي جديد” جراء قصف جيش الاحتلال.

وأضاف “جميع أحياء المدينة تحولت إلى دمار جراء القصف الممنهج لطيران جيش الاحتلال، والموت يخيم على كل شيء يتحرك في المدينة”.

وتابع “البيوت المجاورة لمستشفى كمال عدوان تعرضت لعملية تجريف واسعة، وجثث الشهداء المنتشرة على قارعة الطريقة، والتي لم يتمكن السكان من دفنها، تحللت وأصبحت تنبعث منها روائح كريهة”.

ومن داخل مستشفى كمال عدوان الحكومي، أظهرت مشاهد أخرى المصابين وهم يتلقون العلاج إما في ردهات المستشفى أو على أسرّة مكسورة. في حين رُصدت أمهات وهن يحملن أطفالهن بانتظار تلقي العلاج.

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن “فظائع إنسانية” ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد حصاره لـ9 أيام مستشفى كمال عدوان.

ودعا المرصد في بيان، السبت، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفن مصابين ومواطنين فلسطينيين وهم أحياء في ساحة المستشفى.

وقال المرصد الأورومتوسطي (مقره في جنيف) إنه تلقى شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية، تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياءً في ساحة المستشفى قبل انسحابها صباح اليوم.

وأكدت أنه “كان بالإمكان مشاهدة أحد الجثامين على الأقل وسط أكوام الرمال، مع تأكيد مواطنين أنه كان مصابًا قبل دفنه وقتله”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفًا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.