رفض الرحيل.. فلسطيني ينصب خيمة فوق ركام منزله في رفح بعد استشهاد 8 من عائلته (شاهد)

بعد استهداف الاحتلال لمنزل الزهار في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 8 من أفراد العائلة، أراد أحمد الزهار، أحد الناجين من قصف المنزل، أن يضيف بعدا جديدا إلى قصص الصمود الفلسطيني.

بنى الزهار خيمة على ركام منزله، ليعلن عدم رحيله عن أرضه ورفضه النزوح إلى أي مكان، قائلًا “احنا صابرين صامدين في دارنا ملناش غير هيك”.

وشدد في حديثه مع الجزيرة مباشر على أنه سيقيم فوق بقايا منزله، مع من بقي من أفراد عائلته ومنهم طفلة أخيه الشهيد.

وأضاف الزهار “بدنا نعيش وبدنا نسكن فوق الردم، وما راح نترك أرضنا لو شو ما صار”.

وأردف أنه جراء الاستهداف فقد أمه وأخاه وزوجته وأطفال أخيه باستثناء طفلة عمرها عامان فقط، موضحًا أنهم يسعون الآن إلى البقاء أحياء على أرضهم حتى يتمكنوا من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 18800 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، وبلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.