طفلة تلح على مراسلة الجزيرة مباشر لتنقل صوتها إلى العالم.. هذه رسالتها (شاهد)

ألحّت طفلة نازحة في غزة، على مراسلة الجزيرة مباشر أن تنقل صوتها إلى العالم، معبّرة عن أمنية أقرانها داخل القطاع المحاصَر الذي يعاني عدوانا إسرائيليا منذ 71 يومًا مخلّفًا نحو 19 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي البداية، شكت الطفلة إلى مراسلة الجزيرة مباشر سوء الأوضاع من أمام خيمة أسرتها في دير البلح وسط قطاع غزة، ولا سيما مع غزارة هطل الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وقالت الطفلة “اليومين اللي راحوا كان عندنا كتير بِرَك، ومن كتر البرك اتملينا مية، وبابا كان بيعمل حاجز من المية، كان في هنا رمل كتير، راح بابا أخد منه نتفة وراح حطه على خيمتنا”.

وأضافت “الأغطية بالخيمة عندنا كلها اتبللت بالمياه، أنا أختي بدلت عن حالها حرامين (بطانيتين) حطتهم علينا وخلتنا ننام، وهي معنا راحت حطت حالها معانا لأنه مفيش عندنا حرامات كتير عشان نتغطى”.

وتابعت “اليومين اللي فاتوا معرفناش ننام بتاتا من كتر السقعة، من كتر البرد”، ثم وجهت رسالتها قائلة “أنا نفسي أعيش زي أطفال العالم”.

وفاقمت الأمطار الغزيرة الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، في حين أبدى العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الصحي في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال إن كثيرا من المناطق في القطاع غمرتها المياه، مما زاد صعوبة أوضاع النازحين.

وتكتظ ملاجئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بشكل كبير، إذ تقيم بها أعداد تفوق قدرتها الاستيعابية بتسعة أضعاف، ويعيش كثيرون في الخلاء ويقاسون فيه ظروف طقس صعبة، ويقيم آخرون في أماكن إيواء غير مجهزة.