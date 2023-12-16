مسؤول بالهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي سوى 10% من احتياجات القطاع (فيديو)

قال محمود أبو العطا مسؤول الإمداد في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تأخير التنسيق لإيصال المساعدات من معبر رفح إلى المنطقة الوسطى في قطاع غزة، مؤكدا عدم إرسال أي مساعدات إلى غزة وشمالها منذ انتهاء الهدنة.

وأضاف أبو العطا في تصريحات للجزيرة مباشر، أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي سوى 10% من احتياجات السكان. وقال “ليس القصف فقط هو التهديد الوحيد الذي يلوح أمامنا، وإنما هناك أوبئة وأمراض قد تنتج من جراء تكدس أكثر من مليون شخص في محافظة رفح”.

مخيمات على البحر

وتابع “هل يتصور البشر أن هناك مخيمات الآن موجودة على البحر في هذا البرد القارس؟ ما هي الخيمة التي يمكن أن تقي الأطفال والنساء داخلها من هذا البرد الشديد؟”.

وقال إن “كل العالم الآن متآمر لتجويع هذا الشعب”، وأوضح ذلك قائلا “بالمنطق، عندما يكون احتياجك الذي يدخل 10%، إذن هناك 90% من المواطنين فاقدون للدواء وللأمن وللغذاء، هذه المائة شاحنة التي تدخل الآن، لا تقارن بـ1500 شاحنة كانت تدخل يوميا قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 50 يوما لم يدخل سوى 4000 شاحنة فقط”.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد ذكرت، في أحدث حصيلة لها، أن عدد الشهداء في القطاع بلغ منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 18800 شهيد، حوالي 70% منهم من النساء والأطفال، وأن عدد المصابين تجاوز 51 ألفا، مشيرة إلى أن هناك آلافا ما زالوا في عداد المفقودين.