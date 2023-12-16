“هددها بقطع رأسها”.. القبض على مدرس أمريكي لترويعه طالبة رفضت وجود علم إسرائيل في الفصل

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية جورجيا القبض على مدرس هدد طالبة في المرحلة الإعدادية بقطع رأسها، بسبب مطالبتها بإزالة علم إسرائيل من الفصل.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الشرطة تحفظت على مدرس الدراسات الاجتماعية للصف السابع، بنيامين ريس، البالغ من العمر 51 عامًا في منزله، أمس الجمعة بتهمة “التهديدات الإرهابية والقسوة على الأطفال من الدرجة الثالثة”.

وحسبما أوضحت الشرطة فقد ألقي القبض على بنيامين بناء على شهادات العديد من الشهود في المدرسة الذين أكدوا لرجال الشرطة أنهم سمعوا ريس وهو يصرخ “أيتها اللعينة.. يجب أن أقطع رأس أمك اللعينة!”.

وجاء في تقرير الشرطة أن الطالبة تساءلت عن سبب وجود علم إسرائيل في الفصل وبأنها تشعر أنه شيء غير لائق، ليرد عليها المدرس بأنه “يهودي ولديه أفراد من عائلته ما زالوا يعيشون في إسرائيل” قبل أن يغضب ويقول إنها معادية للسامية ويجب قطع رأسها.

وأصدرت مجموعة مدارس في المدينة بيانًا عقب الحادث قالت فيه: “يُطلب من جميع الموظفين في منطقة مدارس مقاطعة هيوستن اتباع قواعد الأخلاقيات الخاصة بالمعلمين، وفي حال وجود مخالفة أو اتهام بالمخالفة، سنقوم بالتحقيق والرد بالشكل المناسب”.

وأعلنت المجموعة أنها منعت بنيامين ريس من الحضور إلى مدرسة وارنر روبينز المتوسطة منذ الإبلاغ عن الواقعة بداية الشهر، “واضعين في الاعتبار أن سلامة ورفاهية الطلاب والموظفين هي الأهم”.