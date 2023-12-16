واصل التغطية رغم إصابته.. شهادة مؤثرة من وائل الدحدوح أمام قبر الشهيد سامر أبو دقة (فيديو)

الدحدوح استأنف العمل ميدانيًا وظهر على شاشة الجزيرة بعد أقل من يوم على إصابته

في أول ظهور له عقب إصابته أمس جراء قصف إسرائيلي، شارك الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة بغزة، في مراسم تشييع جنازة الزميل سامر أبو دقة، الذي استشهد خلال تغطيته قصفا إسرائيليا لمدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدحدوح الذي لم تمنعه إصابته من استئناف العمل على شاشة الجزيرة من جديد “فقدنا واحدًا من أفضل الزملاء وأخلصهم لمهنته وعمله وأكثرهم تفانيًا، فقدناه اليوم بهذا الشكل الهمجي حيث تم استهدافنا بصاروخ مباشر، وهذا هو ديدن الاحتلال”.

وأضاف “عزاؤنا أننا وكل زملاء سامر في أسرة الجزيرة وفي الحركة الصحفية بشكل عام في قطاع غزة، ما زالوا خلف الزميل سامر يحملون هذه الرسالة للإنسانية ويستمرون في أداء هذا الواجب بأعلى درجات المهنية، ونحن بإذن الله مستمرون في أداء واجبنا”.

وتابع “نسأل الله أن يكون هذا هو آخر الاستهدافات، وأن ينعم الزميل سامر بكل درجات السلام والأمان والرحمة والمغفرة”.

واستشهد سامر أبو دقة خلال تغطيته قص إسرائيليا، بعد أن أصيب بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وظل نحو 6 ساعات ملقى على الأرض محاصرا وهو ينزف، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه.