وسط حركة نزوح واسعة.. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في ود مدني (فيديو)

تواصلت اليوم السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني في ضواحي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، في وقت دخلت فيه معارك الخرطوم شهرها التاسع على التوالي.

واندلعت اشتباكات عنيفة في ضواحي مدينة ود مدني بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تحاول دخول المدينة للسيطرة عليها.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الطيران الحربي شن غارات مكثفة على تجمعات لقوات الدعم السريع في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة ود مدني، فيما سمع دوي مكثف للمضادات الأرضية التابعة للدعم السريع محاولة التصدي لطائرات الجيش.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من عدد من المواقع في الشمال الشرقي لمدينة ود مدني بالتزامن مع القصف الجوي الذي شنه الجيش على تجمعات الدعم السريع.

حركة نزوح واسعة

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن حالات نزوح كبيرة شهدتها المدينة لليوم الثاني على التوالي بكثافة أكبر نحو الولايات الأكثر أمناً مثل ولاية سنار جنوب شرق البلاد وولاية القضارف شرقي السودان.

وشوهد المئات من المدنيين صباح اليوم السبت وهم يعبرون جسر (حنتوب) الذي يربط بين شرقي وغربي مدينة ود مدني، سيراً على الأقدام، في محاولة للفرار من المعارك العنيفة التي اندلعت بين الطرفين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بتواصل المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في العاصمة الخرطوم والتي تدخل شهرها التاسع على التوالي.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من حي المنشية ومنطقة شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم جراء استهداف الجيش مواقع لقوات الدعم السريع، في حين سمعت أصوات أسلحة متوسطة وثقيلة في محيط سلاح الإشارة التابع للجيش في مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة إثر تواصل المعارك بين الطرفين.