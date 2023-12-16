“يابا مشتاق عذبني الفراق”.. أغنية أهداها زين لوالده الشهيد سامر أبو دقة في عيد ميلاده تتحول إلى رثاء (فيديو)

زين له قناة على يوتيوب بثّ عبرها أغنيات تحمل هموم وطنه وأحلام الفلسطينيين في المهجر

“يابا شقد مشتاق، عذبني الفراق”.. كان هذا مطلع الأغنية التي أهداها الطفل زين قبل عامين إلى والده سامر أبو دقة مصور الجزيرة الفلسطيني الذي استشهد خلال تغطيته لقصف إسرائيلي لمدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس الجمعة.

وكتب حينها زين -المقيم في بلجيكا- عبر حساباته “في عيد ميلاد بابا بقوله اشتقت لك كثير، وأقل شي بهديه هاي الأغنية”، وقد صارت الأغنية الآن رثاءً مع تداولها بشكل واسع عقب إعلان نبأ استشهاد سامر.

زين له قناة على اليوتيوب بثّ عبرها أغنيات تحمل هموم وطنه وأحلام الفلسطينيين في المهجر، وحققت ملايين المشاهدات من بينها: شِدو بعضكم يا أهل فلسطين (سما القدس) التي نُشرت قبل عامين وحققت أكثر من 22 مليون مشاهدة، وأغنية فلسطيني أنا (راجعين) في 2020 التي صورها في وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، وحققت أكثر من 3 ملايين ونصف مليون مشاهدة.

أما آخر أغنيات زين فقد كانت قبل شهر، وجاءت تحت عنوان “صامد ع أرضك يا قدس”.

استشهاد سامر

ظل الشهيد سامر نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف محاصرًا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجروح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، وهو من مواليد عام 1978، وهو من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004 وعمل فيها مصورًا وفني مونتاج.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد أدانت بأشد العبارات، اغتيال جيش الاحتلال الزميل أبو دقة.

وقالت الجزيرة في بيان، إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف إلى سامر وتركته ينزف أكثر من 5 ساعات بعد إصابته، وحمّلت إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء” ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين في الجزيرة وعائلاتهم.

كما تقدمت في بيانها “بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة أبو دقة في غزة وبلجيكا”، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.