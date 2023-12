استراحة محارب.. أطباء مجمع ناصر في خان يونس يُنشدون “موطني” رغم القصف والدمار (فيديو)

في وقت استراحة نادر الحدوث للأطباء في قطاع غزة، قام أفراد الطاقم الطبي بمستشفى ناصر في خان يونس بترديد أغنية “موطني”، وهي قصيدة بارزة للشاعر إبراهيم طوقان صارت نشيدًا غير رسمي لبلاده فلسطين.

ومع أصوات القصف المتواصل على القطاع، جلس الأطباء أمام المستشفى يرددون كلمات الأغنية “موطني الهناء والرجاء في هواك، هل أراك سالمًا منعَّمًا وغانمًا مكرَّمًا، هل أراك في علاك تبلغ السماك، موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد”.

وتعكس كلمات الأغنية صمود أهل غزة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 70 يومًا، وخاصة الطواقم الطبية التي تواجه سيلًا من الإصابات التي تصل إلى المستشفيات كل دقيقة بسبب القصف.

Doctors at the Nasser Medical Complex in khan

yonis chant the anthem" my homeland " during the break.🇵🇸❤️ pic.twitter.com/p5Sj9dzFSY

— Palestine Now (@PalestineNW) December 17, 2023