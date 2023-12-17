الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب في هجوم لطائرة مسيَّرة تابعة لحزب الله (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب “يحزقيل عزاريا” جراء قصف طائرة مسيَّرة انطلقت من جنوبي لبنان.

وعزاريا هو الجندي الإسرائيلي السابع الذي تعلن إسرائيل مقتله على الحدود اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث “خلال هذه الحادثة أصيب أيضًا جنديان احتياطيان من اللواء 6609، لواء ألكسندروني، بجروح خطرة وخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط مدرع من الكتيبة 7016، لواء كريتي 4، بجروح خطرة خلال معركة في جنوبي قطاع غزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإبلاغ عائلاتهم”.

من جهته، نشر حزب الله مشاهد من استهدافه لـ”تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بطائرة مسيَّرة انقضاضية”.

وظهر في مقطع الفيديو لحظة انقضاض طائرة مسيَّرة على أحد المواقع بين الأشجار الكثيفة، وحدث بعدها انفجار وتصاعد لأعمدة الدخان.