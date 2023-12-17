الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب في هجوم لطائرة مسيرة تابعة لحزب الله (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب في الجيش “يحزقيل عزاريا” جراء قصف طائرة مسيرة انطلقت من جنوب لبنان.

وعزاريا هو الجندي الإسرائيلي الـ7 الذي تعلن إسرائيل مقتله على الحدود اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث: خلال هذه الحادثة أصيب أيضاً جنديان احتياطيان من اللواء 6609، لواء ألكسندروني، بجروح خطيرة وخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط مدرع من الكتيبة 7016، لواء كريتي (4)، بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإبلاغ ذويهم”.

من جهته، نشر حزب الله مشاهد من استهدافه لـ”تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بطائرة مسيرة انقضاضية”.

وظهر في مقطع الفيديو لحظة انقضاض طائرة بدون طيار على إحدى المواقع بين الأشجار الكثيفة وحدث بعدها انفجار وتصاعد لأعمدة الدخان.