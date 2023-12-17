تقرير لـ”دير شبيغل”: قدرة إسرائيل على تدمير حماس غير واقعية.. وهذا ما قاله السنوار لضابط إسرائيلي

نقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن خبير في شؤون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “قدرة إسرائيل على هزيمة حماس أو القضاء عليها عسكريًا فكرة غير واقعية وأن أيدولوجية الحركة ستظهر في حركة أخرى”.

أوضحت المجلة في عددها الأسبوعي الذي صدر، الجمعة، نقلًا عن محلل عسكري أن حماس “لا يمكن تدميرها وأنها قوة ذات جذور في المجتمع الفلسطيني، وأفكارها متجذرة في عقول وقلوب الناس”.

وأضاف المحلل العسكري أن “التعامل مع هذا الأمر يمكن مقارنته بتطهير ألمانيا بعد الحرب، أي أنها عملية ستستغرق عقودًا”.

وأضافت المجلة أن حماس قد تخرج من هذه الحرب وقد تم إضعافها عسكريًا، لكنها بالمقابل ستصبح أكثر قوة على المستوى الاستراتيجي.

وأوضحت المجلة أن هجوم حماس في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شكّل نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفتح الباب أمام صدمات جديدة وقديمة، فالإسرائيليون تذكروا المحرقة والفلسطينيون تذكروا النكبة.

وقالت إن هجوم حماس أعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي، وإن حماس باتت القوة الرئيسية في مواجهة إسرائيل بالنسبة للكثير من الفلسطينيين حسب أحد استطلاعات الرأي.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مايكل كوبي الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلي “الشين بيت” قوله: “استجوبت يحيى السنوار لمدة تتراوح ما بين 150 إلى 180 ساعة لم يبتسم خلالها مرة واحدة وحين سألته عن عائلته قال إن حماس هي عائلته”.

وأضاف “السنوار له شخصية مؤثرة وهو ذكي للغاية وقد تعلم العبرية في غضون بضعة أشهر”، وأذكر أنه قال لي سيأتي يوم نخرج فيه من السجن لتدمير إسرائيل.