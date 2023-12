“حمام دم”.. الصحة العالمية تكشف كارثة جديدة داخل مستشفى الشفاء في غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة تحوّل إلى “حمام دم”، وبات يحتاج إلى إعادة تأهيل بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال قصفه جوًّا وبرًّا وبحرًا على قطاع غزة منذ 72 يومًا، مما أسفر عن نحو 19 ألف شهيد، وأكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية.

وأوضحت المنظمة أن فريقًا منها ومن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تمكن أمس من إيصال مواد طبية الى مجمع الشفاء الواقع في غربي مدينة غزة، وهو أكبر مستشفيات القطاع. وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من النازحين لجؤوا إلى هذا المجمع الذي يفتقر إلى المياه والغذاء.

وأضافت أن الفريق وصف خدمات الطوارئ بأنها “حمام دم” مع وجود مئات المرضى المصابين داخله ووصول مرضى جدد في كل دقيقة، مشيرة إلى أن المرضى الذين يعانون صدمات يتلقون العلاج على الأرض، وأن وسائل تخفيف الألم محدودة جدًّا وحتى غير متوافرة.

