قيادي حوثي: أوقفنا الخط الملاحي المتوجه لإسرائيل عبر البحر الأحمر بشكل كامل (فيديو)

قال محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي في اليمن، إنهم يسيطرون بشكل شبه كامل على الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، وأوقفوا الخط الملاحي المتوجه إلى إسرائيل.

وأضاف البخيتي في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أنهم تمكنوا من إيقاف توافد البضائع على ميناء “أم الرشراش” الإسرائيلي الذي أصبح في حالة ركود شامل.

وتابع “الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على مثل هذه القضايا لإخفاء خسائره فيما يتعلق بجبهة اليمن، ولأنه يعرف تبعاتها على الوضع العام داخل إسرائيل، وينال من استمرارية الجيش في الحرب على غزة”.

وأوضح البخيتي أن “العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمينة في البحر الأحمر ستتصاعد وتتوسع كل يوم بهدف الوصول إلى ضرب الملاحة البحرية والتجارية التابعة للعدو”، مشددًا على أنه “تم التمكن من منع جميع السفن الإسرائيلية أو المتعاملة معها من المرور عبر باب المندب”.

وقال “مستمرون في استهداف عمق الكيان، وستتوسع عملياتنا إذا لم يتوقف العدوان على غزة”.

عاجل | محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين للجزيرة مباشر: استطعنا وقف الخط الملاحي إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر بشكل شبه كامل

• اتخذنا قرارا بمنع وصول البضائع الأمريكية إلى #اليمن — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 16, 2023

وعلى صعيد آخر، أوضح البخيتي أن السلطات اليمينة في صنعاء اتخذت “قرارًا بمنع وصول البضائع الأمريكية إلى اليمن”، داعيًا الدول العربية إلى ضرورة اعتماد سلاح المقاطعة الاقتصادية ليس فقط للبضائع الإسرائيلية وإنما لجميع البضائع الأمريكية لا سيما تلك التي توجد لها بدائل في مناطق أخرى من العالم.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا “متجهتين إلى إسرائيل”، بعد سلسلة هجمات مشابهة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.