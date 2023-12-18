الجزيرة مباشر ترصد اللحظات الأولى لقصف الاحتلال قسم الولادة بمستشفى ناصر في خان يونس (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو خاصة بقناة الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى لاستهداف مبنى الولادة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس بقذيفة مدفعية أسفرت عن استشهاد شابة فلسطينية وتسجيل عدد من الإصابات.

وتضمنت المقاطع المصورة فتحة كبيرة في أحد جدران مبنى الولادة حيت يتجمع أطفال ونساء.

وقال أحد الممرضين العاملين بالمبنى إن القذيفة اخترقت رأس شابة فلسطينية في العشرين من عمرها، فيما أُصيب عدد من الأطفال والنساء في الغرفة المجاورة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مبنى التحرير بمجمع ناصر الطبي بقذيفة مدفعية اخترقت الجدار ولم تنفجر.

وأضاف القدرة أن الاستهداف أدى إلى استشهاد شابة مصابة كانت تتلقى العلاج بالقسم وإصابة 3 آخرين، مؤكدًا أن دماء الشهيدة والجرحى ملأت الجدران.

وتابع “لو انفجرت القذيفة داخل المبنى لتسببت في مجزرة كبيرة ومروعة”.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدًا أن استهداف جيش الاحتلال لقسم الولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس أمر بالغ الخطورة وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة 18800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.