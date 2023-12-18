شاهد: أكثر من 30 شهيدا في قصف لجيش الاحتلال على جباليا البلد شمالي غزة

كشفت مقاطع فيديو خاصة بالجزيرة مباشر من موقع استهداف طيران الاحتلال لمنازل عائلتي البرش وعلوان بجباليا البلد شمالي قطاع غزة، سقوط أكثر من 30 شهيدا فيما لا يزال العديد من الأطفال والنساء تحت الأنقاض.

وتضمنت المقاطع المصورة عددا من أبناء المنطقة وهم يحاولون انتشال الشهداء من تحت الأنقاض ويبحثون عن أحياء جدد، فيما تم نقل المصابين بالسيارات الخاصة بعدما تعذر وصول سيارات الإسعاف إلى مكان القصف.

وقال شاهد عيان “مرة أخرى يقدم جيش الاحتلال على مجزرة في حق المدنيين الأبرياء”.

وأضاف “في هذا المكان المكتظ بالسكان في جباليا البلد، قصفت الطائرات الإسرائيلية بيتي البرش وعلوان حيث تم تسجيل أكثر من 30 شهيدا فيما لا يزال العديد منهم تحت الأنقاض”.

وتابع “يصعب معرفة الأشخاص المحاصرين تحت ركام البيوت المهدمة، لكن عددهم قد يصل إلى مئتي شخص”.

ومن مركز جباليا الطبي الذي يعد النقطة الطبية الوحيدة المجهزة لاستقبال الحالات المستعجلة بعد تعطل جميع المستشفيات شمالي غزة، وثقت الصور الخاصة بالجزيرة مباشر وصول عشرات المصابين أغلبهم من الأطفال وكبار السن.