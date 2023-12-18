قيادي في حماس للجزيرة مباشر: السلطة الفلسطينية أخذت فرصتها طوال 30 عاما ولم تحصد شيئا (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد إن عملية طوفان الأقصى أعادت إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى، وكشفت الكثير من الحقائق أمام العالم.

وأضاف حمد في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن آخر هذه الحقائق هو إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ يومين عن “نهاية حل الدولتين”.

وتابع قائلا إن العديد من الدول الغربية أعادت النظر في تقييمها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي و”تحول موقفها بشكل جذري حيال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة”.

واعتبر القيادي في حركة حماس أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس “أخذت فرصتها طوال 30 عاما ولم تحصد شيئا” مؤكدا أنها “تعيش على الأوهام ولا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني”.

بالمقابل أوضح حمد أن القيادات السياسية في حركة حماس مستعدة “للجلوس مع كل القوى السياسية الفلسطينية والتحاور حول برنامج وطني دون فرض وجهة نظر حماس أو طرف آخر”.

وقال “نريد العمل ضمن منظومة وطنية تتفق على برنامج وطني للفلسطينيين”.

وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية ظلت على مدى عقود خلت تشتغل بمنطق “احتكار السلطة”، في حين أن حماس منفتحة وتريد العمل ضمن منظومة وطنية شاملة تقدم للفلسطينيين مشروعا واضحا لمقاومة الاحتلال باللغة التي يفهمها.

وأكد حمد أن سلطات الاحتلال لا تفهم إلا لغة السلاح والمقاومة، وأن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تحمي الفلسطينيين من تدخلات جيش الاحتلال في مخيم جنين أو نابلس ولا أن توقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا في الضفة الغربية.