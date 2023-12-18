كنائس العراق تلغي احتفالات عيد الميلاد تضامنا مع شهداء غزة (فيديو)

راعي كنائس بغداد: إخوتنا في غزة هم إخوتنا في الإنسانية، يستشهدون بلا ذنب إلا أنهم باقون في أرضهم وبلادهم

مع قرب احتفالات عيد الميلاد المجيد، قرر مسيحيو العراق إلغاء الاحتفالات برأس السنة الجديدة وميلاد المسيح (عليه السلام)، تضامنًا مع شهداء غزة وضحايا حادثة عرس الحمدانية في مدينة الموصل العراقية.

وأصدر رؤساء كنائس العراق بيانا قالوا فيه “نستنكر بشدّة الحرب المدمِّرة الدائرة في الاراضي المقدسة التي بلغت حدّ ارتكاب مجازر ضدّ الإنسانية في انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، ونتمنى ألا تتسع ساحة الصراعات فتشمل بلداننا”.

وأضاف البيان “إننا ندعو جميع أصحاب الضمائر الحية إلى المطالبة بوقف العمليات العسكرية نهائيًّا، والعمل على تحقيق حلّ الدولتين، وهي ضرورة وطنية وإنسانية وعربية ودولية. إنهاء هذا الصراع التاريخي، يمنع تأجيج الحقد والكراهية بين شعوب المنطقة”.

رؤساء الكنائس في العراق يقررون إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد والسنة الجديدة احتراماً لضحايا الحمدانية وفلسطين#البغدادية pic.twitter.com/FDrfiVXByf — قناة البغدادية الفضائية (@baghdadiyagroup) November 28, 2023

وبدوره أكد الأب شمعون أصلان، راعي كنائس بغداد وأمين سر البطريركية الكلدانية في العراق للجزيرة مباشر، إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد هذا العام في العراق تضامنا مع الشهداء في غزة.

وقال أصلان “نحن كديانة مسيحية يمثل لنا عيد الميلاد قمة البهجة والفرح التي نريد أن نشاركها مع كل شعب العراق”، مضيفا “فرحتنا بميلاد المسيح قد تعكر صفوها بسبب شهداء فلسطين الذين يسقطون يوميا دون جرم”.

وتابع أصلان “إخوتنا في غزة هم إخوتنا في الإنسانية، يستشهدون بلا ذنب إلا أنهم باقون في أرضهم وبلادهم”، مؤكدا اختصار احتفالات عيد الميلاد على الشعائر الدينية فقط.

واستطرد قائلا “رسالة السيد المسيح هي رسالة الحب والسلام والأخوة، ونريد نشرها في العالم الذي تراق فيه الدماء دون سبب”.

ومن جانبه أشار جاك أنويا (وهو عراقي من أتباع الكنيسة الكلدانية)، إلى أنه تم إلغاء احتفالات عيد الميلاد تضامنًا مع شهداء غزة وضحايا حادثة عرس الحمدانية في مدينة الموصل العراقية.

وأضاف “أقل ما نقدمه لإخواننا في غزة وفلسطين الحبيبة أن نلغي الاحتفالات الرسمية بأعياد الميلاد احتراما وتبجيلا للشهداء في غزة”، آملا انتهاء الحرب وأن يعم الأمن والسلام ربوع فلسطين والعراق.