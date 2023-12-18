هيئة البث الإسرائيلية: مطار “بن غوريون” الدولي يتلقى ضربة اقتصادية قوية

تراجعت رحلات الطيران من مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي وإليه بنسبة 80% كمتوسط منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة

أعلنت سلطة المطارات في إسرائيل أنه تم تسريح نحو 600 موظف من موظفي مطار بن غوريون وكذلك تقليص وظائف 1000 آخرين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية أجرت سلطة المطارات، اليوم الإثنين، حوارا مع العاملين في العديد من الإدارات بالميناء الجوي، أعلنت فيه قرارها بتسريح نحو 600 منهم في إجازات غير مدفوعة الأجر.

كما أعلنت تخفيض وظائف 1000 آخرين إلى نحو 75% من الوظيفة علما بأن عدد الموظفين العاملين في مطار “بن غوريون” الدولي هو 4600 موظف.

وسيبقى بعد هذه القرارات حوالي 3000 موظف فقط

وعقبت سلطة المطارات على القرار بالقول “على الرغم من الانخفاض الحاد في حركة الطيران من وإلى إسرائيل نتيجة الحرب، إلا أن سلطة المطارات امتنعت حتى الآن عن إخراج قسم من العمال في إجازات غير مدفوعة الأجر.

وفي ضوء الأوضاع، وبالتنسيق مع نقابة العمال، تقرر إخراج قسم من المستخدمين في إجازة موسمية غير مدفوعة الأجر، وتعمل إدارة سلطة المطارات على إعادة شركات الطيران الدولية إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وتراجعت رحلات الطيران من مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي وإليه بنسبة 80% كمتوسط منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، وذلك وفقا لتقرير لموقع سيكرت فلايت “Secret Flights” المتتبع لرحلات الطيران.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع الـ500 رحلة التي كانت معتادة خلال فترة ما قبل الحرب.