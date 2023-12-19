رجل مصدوم يبكي بحرقة بعد أن فقد والديه وزوجته ولم ينجُ من أبنائه إلا رضيع (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر صدمة رجل مكلوم استشهد والداه وزوجته ولم ينج من أبنائه سوى رضيع عمره شهر واحد.

وتظهر الصور الرجل المكلوم وهو معصوب الرأس جراء إصابته بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف بيتهم في قطاع غزة.

يقول الأب المكلوم وهو يبكي بحرقة مشيرًا إلى ابنه الرضيع “عمره 30 يوم ربنا يخليه طيب، أبوي استشهد وأمي استشهدت وزوجتي وابنتي عمرها 10 سنوات وأخواتها”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى أمس الاثنين، نحو 20 ألف شهيد فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.