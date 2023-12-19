“الأميرة عائشة استشهدت”.. فلسطينية تبلغ زوجها نبأ استشهاد ابنتهما “عصفورة الجنة” (فيديو)

تكمل الأم في هلع رحلة البحث عن أطفالها في أنحاء المستشفى الكويتي

“الأميرة عائشة استشهدت يا أحمد عادي عصفورة في الجنة”.. بهذه الكلمات تخبر امرأة فلسطينية زوجها بخبر استشهاد ابنتهم عقب استهداف منزلهم بمدينة رفح جنوبي غزة.

وتضيف الأم “بدي أشوفها حتى لو استشهدت” لتصرخ الأم المكلومة عندما تشاهد صورة طفلتها الرضيعة على الهاتف الجوال “هذه بنتي الأميرة عائشة استشهدت” لتصف ابنتها بأنها “عصفورة في الجنة” والتي ستكون سبب الغفران لأمها وأبيها.

وتستطرد “هذه حبيبتي الأميرة عائشة، لسه ما سميناها وحياة الله لسه ما سميناها يا روح”، وتلتقط الأم الهاتف بشوق وتقبل رضيعتها الشهيدة.

وتكمل الأم في هلع رحلة البحث عن أطفالها في أنحاء المستشفى الكويتي، مطالبة الأطباء بإخبارها بالحقيقة حتى لو استشهد أطفالها جميعًا وتسأل عن ابنها “بدي أشوفه هو عمره سنتين ولابس ترنج بنّي”.

وعند محاولة الأطباء الكشف الطبي على الأم الناجية من القصف رفضت بشدة، قائلة “أنا مش مشكلة أنا مش مهم، هما أحسن منّي”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الاثنين، نحو 20 ألف شهيد فلسطينيا، بالإضافة إلى أكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.