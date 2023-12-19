اليونيسف: الأطفال الذين يتعافون من البتر بمستشفيات غزة يُقتلون فيها

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إلدر، إنه يشعر بالغضب؛ لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات غزة يُقتلون فيها.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أصيب بقصف إسرائيلي مرتين خلال الساعات الـ48 الماضية.

وجاءت تصريحاته على خلفية استشهاد الطفلة دينا أبو محسن (13 عاما) الأحد الماضي، جراء قصف الاحتلال بقذيفة دبابة مبنى الولادة داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

والشهيدة دينا سبق أن فقدت والديها واثنين من أشقائها وإحدى ساقيها بقصف منزل في حي الأمل بخان يونس قبل أسابيع.

المتحدث باسم اليونيسيف في #غزة: لماذا يغمض العالم عينيه هنا بينما فتح قلبه في أوكرانيا؟#غزة_لحظة_بلحظة | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/1YglXCaFen — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2023

وزار إلد قطاع غزة، واستنكر في مقاطع فيديو عديدة نشرها على حسابه على منصة “إكس” صمت العالم عما يجري من مجازر في حق المدنيين بقطاع غزة، وعدم تعامله بالمنطق نفسه مع ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا.