الأمم المتحدة: الوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم بما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، مشيرا إلى أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.

وأوضح غريفيث في بيان نشره عبر حسابه بمنصة إكس، أمس الجمعة، أن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه عندما تصمت الأسلحة، وأن الوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم بما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة، على حد تعبيره.

وقال “قتل وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم، وجاءت تعليمات للأسر مجددًا للإخلاء، وانهارت الآمال”. وأشار إلى أن جميع سكان غزة من أطفال ونساء ورجال، يعيشون في رعب في الشهر الثاني للاشتباكات. وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.

Almost two months into the fighting, the children, women and men of #Gaza are all terrified. They have nowhere safe to go and very little to survive on. They live surrounded by disease, destruction and death.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) December 1, 2023