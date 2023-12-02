الاحتلال الإسرائيلي يغلق منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في القدس المحتلة (صور)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وحصلت الجزيرة مباشر على صور اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي للمنزلين وإغلاق أبوابهما ونوافذهما بقطع من الحديد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال داهمت المنزلين، وقامت بلحم الأبواب والشبابيك لمنع الدخول إليها إلى حين تنفيذ قرار هدمهما، كما حدث لمنزل الشهيد خيري علقم في حي “راس العمود” ببلده سلوان المجاورة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت في محاصرة المنزلين، وإعاقة الدخول إلى البلدة والخروج منها.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إن قوات الشرطة وحرس الحدود عملوا خلال الليل على إغلاق منزلي العائلتين.

وذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أمرا بـ”هدم منازل الإرهابيين”، على حد تعبيره.

واستُشهد الشقيقان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في بلدات ومدن الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.