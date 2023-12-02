العشرات مفقودون تحت الأنقاض.. قصف إسرائيلي يستهدف منزلا يؤوي 90 نازحا شمال غزة (فيديو)

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا لعائلة عبيد في مخيم جباليا بمنطقة الفالوجا شمال غزة، يضم 90 نازحا.

وأظهرت لقطات للجزيرة مباشر دكّ المنزل المكون من 5 طوابق، ورجال الدفاع المدني وهم يحاولون بآليات بسيطة انتشال المصابين والجرحى والشهداء.

وكان المنقِذون بمساعدة الأهالي يزيحون الطوب والركام بأيديهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى الجثث والمصابين العالقين.

وظل أحد رجال الدفاع المدني وأفراد من عائلات الضحايا ينادون من فوق الركام على أمل سماع صوت أحد لا يزال على قيد الحياة، إلا أن صدى الصوت هو ما كان يُسمع فقط.

وقال أحد المنقذين إنه من الصعب أن يجيب أحد الضحايا على نداء المسعف من تحت ركام 5 طوابق.

واستعان رجال الدفاع المدني بجرافة لإزاحة الركام وانتشال الضحايا، وقال أحدهم للجزيرة مباشر إنهم أُخبروا بقصف المنزل وقدموا إلى المكان إلا أن آلياتهم بسيطة ومتواضعة مقارنة بحجم الدمار.

وقال المتحدث إن الدفاع المدني في شمال قطاع غزة ليس لديه سوى جرافة واحدة، وهي لا تكفي للتدخل في جميع عمليات الإنقاذ مع تسارع وتزايد القصف الإسرائيلي.

وأفاد فرد الدفاع المدني أن السكان أفادوا بأن المنزل الذي دُمّر صباح اليوم السبت كان يؤوي 90 شخصا، وإنهم لم يجدوا إلا 10 ضحايا، وما زال البقية عالقين تحت الأنقاض.

وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين من الشهداء والجرحى، وتُظهر اللقطات العجز الذي يعانيه الدفاع المدني والمواطنون في عمليات البحث وانتشال الضحايا، في ظل افتقار الدفاع المدني للمعدات وقلة الطواقم.

ووثقت صور أخرى وصول عدد من الضحايا بينهم أطفال إلى مستشفى كمال عدوان.