اللحظات الأولى بعد الغارة.. القصف الإسرائيلي يدمر منطقة اليرموك ويسقط عددا كبيرا من الضحايا (فيديو)

أظهرت لقطات خاصة حصلت عليها الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى عقب شنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة حيّ اليرموك بمدينة غزة صباح اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع الفيديو سحبا كثيفة من الدخان بعد قصف لإحدى المناطق تلاه قصف آخر لمنطقة مُجاورة، في حين سُمع دويّ اشتباكات وإطلاق نار عنيف بمناطق شمال غربي غزة.

وأظهرت مقاطع التقطها أحد المواطنين من منزله انتشار دخان كثيف بالمنطقة جراء القصف العنيف، وكذلك لوحظت في الأجواء أجسام أو قذائف نارية متطايرة على عدة مناطق بغزة.

واستمرت ضربات طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتتالية لمنطقة اليرموك والمناطق المجاورة عدة دقائق.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر عددا من المنازل وقد دُمرت كليًّا جراء القصف العنيف، وقد سعى الدفاع المدني والمواطنون إلى انتشال جثث الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض.

وأظهرت الكاميرا مشاهد مؤلمة لناجين من القصف وهم يحاولون الخروج من المنطقة التي شهدت دمارا كاملا، في حين انكب عدد من الشباب على انتشال الناجين والجثث، تحت دوي طائرات الاحتلال التي كانت تحلق على بُعد مسافة قريبة.

ويشن الجيش الإسرائيلي قصفا مكثفا على غزة لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس التي أتاحت إطلاق سراح محتجزين وأسرى وإيصال مساعدات عاجلة إلى القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس، استشهاد نحو 200 شخص بالضربات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، في وقت باكر اليوم السبت “إننا نضرب حاليا أهدافا عسكرية لحماس في كل أنحاء قطاع غزة”.