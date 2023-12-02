برا وبحرا وجوا.. قوات الاحتلال تواصل قصفها العنيف لمناطق متفرقة من خان يونس جنوبي قطاع غزة

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت، إن زوارق الاحتلال الحربية تُكثف قصفها منطقة القرارة وساحل خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية تقصف تلك الأماكن بشكل عنيف ومتواصل.

وأضافت الوزارة أن الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال على المناطق الشرقية من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة بدأت منذ ساعات الفجر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلسلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على القرارة شمال شرق خان يونس، دمرت أربعة منازل لعائلة الفرا بشكل كامل، كما قصفت مسجد الاستقامة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل قصفها العنيف برا وبحرا وجوا، لمناطق متفرقة من شرق ووسط وغرب خان يونس.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.