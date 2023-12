دويّ قويّ وسُحب سوداء كثيفة.. الجزيرة مباشر توثق لحظة قصف مدينة حمد السكنية في خان يونس (فيديو)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم السبت، قصف شقق سكنية في “مدينة حمد السكنية” بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسُمع دويّ الانفجار قويا وتصاعدت سحب من الدخان الأسود والرمادي، وسُمعت بعد ذلك أصوات عويل المواطنين ونفيرهم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن الاحتلال الإسرائيلي قصف الشقق السكنية بقذيفة مدفعية، وذكر دمار أحد المنازل بشكل كامل. وقال أحد المتضررين إن من كانوا في المنزل كلهم مدنيون، وإن الخراب عمّ جميع أرجاء المنزل.

وكان المشهد مروّعا إذ كان صوت انفجار القذيفة بالمباني شديد القوة، وقد أدى إلى انكسار الزجاج وتطاير الشظايا على مسافة بعيدة من مكان سقوط القذيفة، حيث كان مصور الجزيرة مباشر يلتقط المشاهد.

وشهدت مدينة خان يونس اليوم السبت وأمس قصفا كثيفا ومتواصلا بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي دامت 7 أيام.

Almost two months into the fighting, the children, women and men of #Gaza are all terrified. They have nowhere safe to go and very little to survive on. They live surrounded by disease, destruction and death.

My statement on the end of the pause. https://t.co/zT56NnqbLy pic.twitter.com/zZeldeKwmp

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) December 1, 2023