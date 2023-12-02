صور تظهر لحظة استهداف الاحتلال مناطق للإيواء في جباليا شمال غزة بقنابل حارقة (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على صور خاصة للحظة قصف منطقة أبوزيتون في معسكر جباليا أمس الجمعة، بقنابل دخان وأخرى حارقة أُسقطت على الشوارع ومناطق الإيواء، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين.

وأظهرت الصور عددا من الفلسطينيين يركضون هربا من القنابل الحارقة، وبدت جثث الشهداء الثلاثة ملقاة في وسط الشارع وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وتخضع الأسلحة الحارقة للبروتوكول الثالث من اتفاقية الأسلحة التقليدية التي انضم إليها لبنان وفلسطين عام 2017، وامتنعت عنها إسرائيل.

ويحظر هذا النص الدولي استخدام الأسلحة الحارقة التي يتم إسقاطها جوا في المناطق التي بها كثافة عالية من المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم، أن القصف الإسرائيلي من البرّ والبحر والجو منذ صباح الجمعة، أدى إلى استشهاد 240 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 650 آخرين، مشيرة إلى أنه تركّز على مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وبعد انتهاء مفاعيل الهدنة أمس، نشر جيش الاحتلال خريطة لما سماه “مناطق الإخلاء” التي يفترض في سكان قطاع غزة مغادرتها، وذلك بعد مطالبة دولية بإنشاء مناطق آمنة، وطلب أمريكي بتجنب قتل المدنيين.

وتقسّم الخريطة غزة إلى مئات القطاعات المرقّمة، ونشرت على الموقع الإلكتروني للجيش الذي قال إن الهدف منها تمكين السكان من “إخلاء أماكن محددة حفاظا على سلامتهم إذا لزم الأمر”.

وعلّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) على الخريطة بالقول إن نشرها “لا يحدد الى أين على الناس أن يذهبوا”. وأضاف “من غير الواضح كيف يمكن للذين يقطنون في غزة أن يطّلعوا على الخريطة بلا كهرباء وفي ظل الانقطاع الحالي في الاتصالات”.