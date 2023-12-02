“قصفوا البيوت دون سابق إنذار”.. الجزيرة مباشر تستعرض شهادات ناجين من قصف إسرائيلي لمخيم دير البلح (شاهد)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر فى مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، ورصدت آثار قصف من الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين تحت الركام.

وقال أحد شهود العيان للجزيرة مباشر “تم قصف بيوتنا دون سابق إنذار، مما أدى لاستشهاد 7 أفراد من العائلة، ناس مدنيين ساكنين في بيتهم ولا عندهم حساب لأي شغلة، تم قصفهم”. وأضاف “تم انتشال 6 جثث وبقيت جثة تحت الأنقاض”.

وتابع “نحن مؤمنون بقدر الله وقضائه، لكن لماذا صمت هذا العالم الأصم الأبكم؟ لماذا هذه الازدواجية في المعايير؟ أين العرب وأين المسلمون؟ ألم يحرك فيكم ساكنا قتل الأطفال والنساء والشيوخ؟!”.

وتحدث مواطن آخر تم قصف منزله قائلا “العشرات هنا يقتلون وكل جريمتهم أنهم فلسطينيون، أنا أخرجت زوجتي وطفلَيّ من تحت الأنقاض، بعد أن كتب الله لهم عمرا جديدا بحمد الله”.

وأضاف “لا ندري ماذا نقول في هذا الموقف العصيب إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على السراء والضراء، وهذا حال المؤمن، لكننا نأسف على هذا الصمت المريب من بني جلدتنا وهو يرون هذه الدماء والأشلاء وهؤلاء الأطفال ولا يحركون ساكنا”.

وانتهت صباح أمس، هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، وهو ما أسفر عن سقوط 178 شهيدا و589 جريحا حتى مساء أمس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.