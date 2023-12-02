قيادي بحماس: الاحتلال أراد أن نٌطلق سراح مجندين على اعتبار أنهما من المدنيين (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان بأنه كانت هناك فرصة سانحة لاستمرار الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل إلا أن “الاحتلال عطّل تجديدها بعد حصوله على ضوء أخضر أمريكي”.

وقال حمدان في لقاء على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن المواقف الأمريكية دائمًا ما تنحاز لإسرائيل ولم تكن يومًا محايدة بشأن القضايا الفلسطينية، مشددًا على أن وزير الخارجية الأمريكي “يدافع عن العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة وهو يدرك أنه لا توجد مناطق آمنة كما يروجون”.

وأضاف حمدان أن ممارسة الضغط على المقاومة لن يجبرها على قبول ما يتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني. موضحًا “أبلغنا الوسطاء استعدادنا لتجديد التهدئة والكرة الآن في الملعب الأمريكي”.

وكشف حمدان أن الاحتلال أحبط جهود تجديد الهدنة لأنه “اكتشف أن مسار التهدئة يدمّر روايته ويعزز مصداقية المقاومة”.

وقال إن الاحتلال مارس الكذب “وأرادنا أن نطلق سراح مجندين على اعتبار أنهما من المدنيين وذلك في خلاف لبنود اتفاق التهدئة”.

وخلص حمدان إلى القول بأن القصف الإسرائيلي لم يفرّق بين شمال وجنوب القطاع وأن عدد الشهداء متقارب بين مناطق شمال وجنوب غزة على الرغم من دعوة الاحتلال للسكان النزوح نحو الجنوب.