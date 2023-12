مظاهرات في بريطانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

خرجت عدة مظاهرات اليوم السبت في 13 منطقة من العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية التي دامت 7 أيام بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وقالت الشرطة البريطانية في تغريدات نشرتها في صفحتها الرسمية على منصة إكس “إن هناك احتجاجات في مختلف الأحياء. وسيضمن الضباط احترام الحق في الاحتجاج القانوني ولكنهم سيتدخلون بسرعة عند حدوث الجرائم”.

وأكدت أن “نهجها في التعامل مع الاحتجاجات لن يتغير” وإن كان حجم المسيرات سيكون أصغر مقارنة بما جرت عليه العادة في الشهرين الماضيين، وأنها ستكون تحت مراقبة رجال الشرطة مع انتشار أعداد إضافية للتعامل مع الأحداث بشكل إيجابي وحاسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن دعت الحاجة.

وأضافت “إننا نعلم أن تأثير الصراع لا يزال قائما في الشرق الأوسط ولا يزال محسوسًا هنا في لندن، وكذلك لدى المجتمعات المسلمة واليهودية التي تضررت بشكل مباشر على حد سواء، خاصة بعد عودة المخاوف من جديد مع انتهاء الهدنة”.

