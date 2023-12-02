مظاهرات في عواصم ومدن أوروبية للمطالبة بوقف العدوان على غزة (فيديو)

شهد عدد من العواصم والمدن الأوروبية مظاهرات شعبية حاشدة، طالب المشاركون فيها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك للحد من استهداف المدنيين في القطاع، وتمديد الهدنة بما يساعد على إدخال المساعدات الإنسانية وإسعاف المصابين.

وفي مدينة روتردام الهولندية، نظم أبناء الجالية العربية والمسلمة ومتضامنون من الأحزاب السياسية والنقابات الهولندية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية لنصرة فلسطين، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وخلال مؤتمر خطابي تميز بمشاركة منظمات هولندية وأجنبية، دعا المتحدثون إلى وقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي مدينة ميلانو الإيطالية، شارك مئات المتظاهرين الإيطاليين وعدد من أبناء الجالية العربية والمسلمة في مسيرة داعمة لفلسطين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين وأخرى تطالب بـ”إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة إلى وقف قتل المدنيين، وإنهاء المجازر المرتكبة بحقهم”.

وفي جو ممطر وبحضور أمني مكثف، نظم عشرات الفلسطينيين ومتضامنون دوليون وقفة احتجاجية في إحدى ساحات العاصمة النمساوية فيينا، للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

كما أدى المشاركون في الوقفة أناشيد حماسية لنصرة المقاومة في قطاع غزة.

وفي مدينة يتيبوري السويدية، نظم أبناء الجالية العربية والمسلمة مسيرة جابت شوارع المدينة، دُعي خلالها إلى التضامن مع أهل غزة.

ومع حراسة أمنية مشددة، رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، وأخرى تندد بدور الإدارة الأمريكية في استمرار الحرب على غزة.

ونظم مواطنون دنماركيون وقفة احتجاجية في ساحة بمدينة أودنسي، طالبوا خلالها بوقف الحرب واستهداف المدنيين العزل، ورددوا هتاف “فلسطين حرة”.

كما نُظمت مسيرة شعبية في مدينة أرهوس الدنماركية، جابت عددًا من شوارعها، وطالب المشاركون فيها بمقاطعة أمريكا، ووقف الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.