مواطنون يشيعون ذويهم في خان يونس وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي تسوي منازل بالأرض (فيديو)

شيّع مواطنون فلسطينيون، صباح اليوم السبت، شهداء القصف الإسرائيلي لمدينة خان يونس من مستشفى “ناصر” الطبي.

وأخرج الأهالي جثث ذويهم من المستشفى وسط تكبير الرجال ونحيب النساء، في مشاهد مؤلمة نقلتها كاميرا الصحفي مثنى النجار للجزيرة مباشر.

وصلى الأهالي والطواقم الطبية على الشهداء في باحة المستشفى تحت أزيز طائرات الاحتلال الإسرائيلي الذي يملأ أجواء غزة، وأصوات غارات على مناطق قريبة.

وقالت امرأة فقدت عائلتها بالقصف إنها “لا تريد من الدول العربية أن تظل تتفرج عليهم” وهم يفقدون المزيد من الشهداء.

وعبّر عدد من المواطنين عن ألمهم لفقدان ذويهم بالقصف الإسرائيلي الذي استُؤنف أمس الجمعة على مناطق القطاع بعد هدنة دامت 7 أيام.





ونقلت كاميرات المُسعفين صورًا للدمار الناجم عن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومسجدا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات عددا من المنازل وقد سُويت بالأرض بشكل كامل بعد قصفها بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي.

ويشن الجيش الإسرائيلي قصفا مكثفا على غزة لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس التي أتاحت إطلاق سراح محتجزين وأسرى وإيصال مساعدات عاجلة إلى القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أمس، استشهاد نحو 200 شخص بالضربات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، في وقت باكر اليوم السبت “إننا نضرب حاليا أهدافا عسكرية لحماس في كل أنحاء قطاع غزة”.

وتتقاذف إسرائيل وحماس المسؤولية عن إنهاء الهدنة التي أتاحت الإفراج عن أكثر من 100 محتجز مقابل إطلاق 240 أسيرا فلسطينيا ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أمس، أنه تأكد من وفاة 5 من المحتجزين الذين كانوا في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، قائلا إن الدولة العبرية استعادت جثة أحدهم.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقاومة بـ”خرق الاتفاق” و”إطلاق صواريخ” باتجاه إسرائيل، وتوعدت حكومته بتوجيه “ضربة قاضية” إلى حماس.