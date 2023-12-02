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هدد بسحب استثماراته من إسرائيل.. تحالف النقابات الأمريكية يدعو لوقف العدوان على غزة (فيديو)

عدد من أعضاء تحالف النقابات الأمريكية يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف الحرب على غزة
عدد من أعضاء تحالف النقابات الأمريكية يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف الحرب على غزة (منصات التواصل)
2/12/2023-|آخر تحديث: 2/12/202310:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

دعت نقابة عمال السيارات المتحدة، وهي أكبر منظمة عمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء سياسات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ونشر المدير التنفيذي للنقابة (برادون مانسيلا) بيانًا على منصة إكس، جاء فيه “من معارضة الفاشية في الحرب العالمية الثانية إلى التعبئة ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وحرب كونترا، دافعت النقابة باستمرار عن العدالة في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف البيان “لهذا السبب أنا فخور بأن الاتحاد الدولي للعمال يدعو اليوم رسميًّا إلى وقف إطلاق النار في إسرائيل وفلسطين”.

وقال مانسيلا الذي انضم إلى النواب والناشطين المُضربين عن الطعام أمام البيت الأبيض اعتراضًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل “سيقوم مجلسنا التنفيذي الدولي بتشكيل مجموعة عمل لسحب الاستثمارات من إسرائيل”.

وقاد الاتحاد الدولي للعمال، الذي ينتمي إليه أكثر من 50 ألف عضو في مجالات التجارة والصناعة والخدمات بجميع أنحاء ولاية واشنطن وشمال شرق أوريغون وشمال أيداهو، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وبعث التحالف برسالة إلى الإدارة الأمريكية، جاء فيها “نحن -أعضاء الحركة العمالية الأمريكية- نأسف لعدد الخسائر في الأرواح بكل من إسرائيل وفلسطين، ونعرب عن رغبتنا في تحقيق السلام بينهما”.

وأضافت الرسالة “ندعو الرئيس جو بايدن والكونغرس إلى الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار على غزة، فنحن ندين أي جرائم كراهية ضد المسلمين أو اليهود أو أي شخص آخر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل