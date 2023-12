هدد بسحب استثماراته من إسرائيل.. تحالف النقابات الأمريكية يدعو لوقف العدوان على غزة (فيديو)

دعت نقابة عمال السيارات المتحدة، وهي أكبر منظمة عمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء سياسات الفصل العنصري الممارسة من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ونشر مدير المدير التنفيذي للنقابة، برادون مانسيلا، بيان النقابة عبر حسابه على منصة إكس، جاء فيه “من معارضة الفاشية في الحرب العالمية الثانية إلى التعبئة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحرب كونترا، دافعت النقابة باستمرار عن العدالة في جميع أنحاء العالم”.

From opposing fascism in WWII to mobilizing against apartheid South Africa and the CONTRA war, the @UAW has consistently stood for justice across the globe. That is why I am proud that the UAW International is today officially calling for a ceasefire in Israel and Palestine. — Brandon Mancilla (@mancillabrando) December 1, 2023

وأضاف البيان، “لهذا السبب أنا فخور بأن الاتحاد الدولي للعمال يدعو اليوم رسميًا إلى وقف إطلاق النار في إسرائيل وفلسطين”.

@UAWRegion9A Director Brandon Mancilla announces that the #UAW International is calling for an immediate, permanent ceasefire in Israel/Palestine.#Solidarity pic.twitter.com/BsaIKXk6ha — UAW (@UAW) December 1, 2023

وأشار مانسيلا، الذي انضم للمضربين عن الطعام من النواب والناشطين، أمام البيت الأبيض، اعتراضًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلا: “سيقوم مجلسنا التنفيذي الدولي بتشكيل مجموعة عمل لسحب الاستثمارات من إسرائيل” .

Our International Executive Board will also be forming a Divestment and Just Transition working group to study the history of Israel and Palestine, our union’s economic ties to the conflict, and explore how we can have a just transition for US workers from war to peace — Brandon Mancilla (@mancillabrando) December 1, 2023

وقاد الاتحاد الدولي للعمال، والذي ينتمي إليه أكثر من 50 ألف عضو، في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، في جميع أنحاء ولاية واشنطن وشمال شرق أوريغون وشمال أيداهو، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

On the 5th day of the #HungerStrikeForCeasefire, representatives from the labor movement including @UAWRegion9A , @ueunion, the Coalition of Labor Union Women & more will join us for a press conference to say: labor & working people support a permanent ceasefire now! pic.twitter.com/RQmVYPWnuP — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 30, 2023

وأرسل التحالف رسالة إلى الإدارة الأمريكية، جاء فيها: “نحن، أعضاء الحركة العمالية الأمريكية، نأسف لعدد الخسائر في الأرواح في إسرائيل وفلسطين، ونعرب عن رغبتنا في تحقيق السلام في فلسطين وإسرائيل”.

وأضافت الرسالة، “ندعو الرئيس جو بايدن والكونغرس إلى الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار على غزة، فنحن ندين أي جرائم كراهية ضد المسلمين أو اليهود أو أي شخص آخر”.