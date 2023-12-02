الأخبار

هدد بسحب استثماراته من إسرائيل.. تحالف النقابات الأمريكية يدعو لوقف العدوان على غزة (فيديو)

عدد من أعضاء تحالف النقابات الأمريكية يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف الحرب على غزة
عدد من أعضاء تحالف النقابات الأمريكية يتظاهرون أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف الحرب على غزة (منصات التواصل)
2/12/2023

دعت نقابة عمال السيارات المتحدة، وهي أكبر منظمة عمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء سياسات الفصل العنصري الممارسة من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ونشر مدير المدير التنفيذي للنقابة، برادون مانسيلا، بيان النقابة عبر حسابه على منصة إكس، جاء فيه “من معارضة الفاشية في الحرب العالمية الثانية إلى التعبئة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحرب كونترا، دافعت النقابة باستمرار عن العدالة في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف البيان، “لهذا السبب أنا فخور بأن الاتحاد الدولي للعمال يدعو اليوم رسميًا إلى وقف إطلاق النار في إسرائيل وفلسطين”.

وأشار مانسيلا، الذي انضم للمضربين عن الطعام من النواب والناشطين، أمام البيت الأبيض، اعتراضًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلا: “سيقوم مجلسنا التنفيذي الدولي بتشكيل مجموعة عمل لسحب الاستثمارات من إسرائيل” .

وقاد الاتحاد الدولي للعمال، والذي ينتمي إليه أكثر من 50 ألف عضو، في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، في جميع أنحاء ولاية واشنطن وشمال شرق أوريغون وشمال أيداهو، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأرسل التحالف رسالة إلى الإدارة الأمريكية، جاء فيها: “نحن، أعضاء الحركة العمالية الأمريكية، نأسف لعدد الخسائر في الأرواح في إسرائيل وفلسطين، ونعرب عن رغبتنا في تحقيق السلام في فلسطين وإسرائيل”.

وأضافت الرسالة، “ندعو الرئيس جو بايدن والكونغرس إلى الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار على غزة، فنحن ندين أي جرائم كراهية ضد المسلمين أو اليهود أو أي شخص آخر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل