كيف تفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع احتفال صلاح بالكريسماس وتجاهل معاناة أطفال غزة؟ (فيديو)

سادت حالة من الاستياء والغضب على منصات التواصل تجاه النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إثر تداول صور ومقاطع فيديو له أثناء زيارة فريقه لمستشفى أطفال في بريطانيا للاحتفال معهم وإهدائهم هدايا أعياد “الكريسماس”، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة وانتقادات لاذعة للاعب لتجاهله أطفال غزة أو إظهار التضامن معهم والحديث عن معاناتهم، و”تعمد تجاهله لقضايا أمته ومجتمعه ودينه”، بحسب ناشطين.

ونشر نادي ليفربول عبر منصاته مقاطع فيديو وصورا من زيارة لاعبي ومدرب ليفربول إلى المستشفى، واحتفل لاعبو الفريق ومن بينهم محمد صلاح مع الأطفال الذين يعانون من أمراض مختلفة بعيد الميلاد.

It’s always a special time when we get to visit the brave patients, families, and brilliant staff at @AlderHey Children’s Hospital ❤️ pic.twitter.com/hY4THcqjoB

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2023