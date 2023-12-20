كيف تفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع احتفال صلاح بالكريسماس وتجاهل معاناة أطفال غزة؟ (فيديو)

سادت حالة من الاستياء والغضب على منصات التواصل تجاه النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إثر تداول صور ومقاطع فيديو له أثناء زيارة فريقه لمستشفى أطفال في بريطانيا للاحتفال معهم وإهدائهم هدايا أعياد “الكريسماس”، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة وانتقادات لاذعة للاعب لتجاهله أطفال غزة أو إظهار التضامن معهم والحديث عن معاناتهم، و”تعمد تجاهله لقضايا أمته ومجتمعه ودينه”، بحسب ناشطين.

ونشر نادي ليفربول عبر منصاته مقاطع فيديو وصورا من زيارة لاعبي ومدرب ليفربول إلى المستشفى، واحتفل لاعبو الفريق ومن بينهم محمد صلاح مع الأطفال الذين يعانون من أمراض مختلفة بعيد الميلاد.

It’s always a special time when we get to visit the brave patients, families, and brilliant staff at @AlderHey Children’s Hospital ❤️ pic.twitter.com/hY4THcqjoB — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2023

وتفاعل المدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع صور محمد صلاح واحتفاله مع الأطفال بعيد الميلاد، مستنكرين تعاطفه مع أطفال مرضى في بريطانيا وتجاهل أطفال غزة، ووجهوا انتقادت لاذعة له في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وكتب الصحفي المصري حافظ المرازي عبر حسابه على منصة إكس “زيارة محمد صلاح لمستشفى الأطفال البريطاني ألدرهاي في ليفربول مع بعض لاعبي فريقه للتخفيف عن الصغار بمناسبة أعياد الكريسماس، تقليد سنوي يُحمد عليه”.

وأضاف “لكن الانتقاد للاعب المصري العالمي، أنه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل ثمانية آلاف من أطفال غزة وعشرات الآلاف من المصابين ومبتوري الأطراف، بوابل القصف الإسرائيلي، واكتفى بإبلاغنا عن طريق آخرين بتبرعه بمبلغ للهلال الأحمر المصري لتوصيلها للفلسطينيين! بالطبع، حمل رموز أعياد الكريسماس على الرأس مقبول في بريطانيا خلافا لأي حطّة أو كوفية فلسطينية، فهل أذل الحرص أعناق الرجال؟”.

زيارة محمد صلاح @MoSalah لمستشفى الأطفال البريطاني ألدر هاي في ليفربول مع بعض لاعبي فريقه للتخفيف عن الصغار بمناسبةً أعياد الكريسماس، تقليد سنوي يُحمد عليه. لكن الانتقاد للاعب المصري العالمي انه لم يحاول تقديم أي لفتة إنسانية مشابهة ولو بالفيديو تظهر التعاطف مع مقتل ثمانية آلاف… https://t.co/TingMVZcIG pic.twitter.com/GznqrJOioc — حافظ المرازي (@HafezMirazi) December 19, 2023

وعلقت الصحفية المصرية سلافة مجدي قائلة “أذلَّ الحرصُ أعناق الرجالِ.. أليس مصير ذاك إلى الزوال؟ محمد صلاح يطل علينا بتيشرت عليه علامة شركة تأمين أوروبية AXA المتورطة في دعم وتمويل المستوطنات، بيوزع هدايا الكريسماس في مستشفيات بريطانيا، على جانب آخر من العالم هناك أكثر من 20 الف شهيد.. 5000 طفل شهيد، 50.000 مصاب بينهم أطفال مبتوري الأطراف”.

”أذلَّ الحرصُ أعناق الرجالِ.. أليس مصير ذاك إلى الزوال؟“#محمد_صلاح يطل علينا بتيشيرت عليه علامة شركة تأمين اوروبية AXA المتورطة في دعم وتمويل المستوطنات، بيوزع هدايا الكريسماس في مستشفيات بريطانيا على جانب اخر من العالم هناك اكثر من 20 الف شهيد..

5000 طفل شهيد

50,000 مصاب… pic.twitter.com/7By7fRyQrI — Solafa Magdy (@solafasallam) December 19, 2023

وغرد المدون معتصم عبر حسابه “لو كنتُ معه في إنجلترا لن أتردد لزيارة أي مريض أو طفل، فالأصل المحبة والودّ، لكن الأطفال جميعًا سواء، والطفل طفل في كل مكان، +8 آلاف طفل مذبوح في غزة، عشرات الآلاف أيتام، مئات الآلاف ينامون في الشارع، ولم يتكلم عنهم إلا بالرموز مع فيديو عابر ثم سكت دهرًا”.

وأضاف معتصم “محمد صلاح لا يمثّل نفسه في هذا الخذلان، بل يمثّل خذلان أمّة كاملة قررت أن تتبنى شعارات (وطني أولًا)، وكأن فلسطين ليست أرضهم وبلادهم ومقدساتهم.. وكأن أهل فلسطين مجموعة من حيوانات الكوالا المهددة بالانقراض في غابات أستراليا وليس لهم علاقة بما يجري.. محمد صلاح إدانة لأمّة كاملة”.

لو كنتُ معه في إنجلترا لن أتردد لزيارة أي مريض أو طفل، فالأصل المحبة والودّ، لكن الأطفال جميعًا سواء، والطفل طفل في كل مكان، +8 آلاف طفل مذبوح في غزة، عشرات الآلاف أيتام، مئات الآلاف ينامون في الشارع، ولم يتكلم عنهم إلا بالرموز مع فيديو عابر ثم سكت دهرًا. محمد صلاح لا يمثّل نفسه… https://t.co/a8Kz2KXVwI — معتصم ️ (@Muatsim) December 19, 2023

بينما قال المدون قاسم عبر حسابه “محمد صلاح أسوأ شخصية عربية مؤثرة، لاعب منسلخ عن دينه وإخوانه ومجتمعه وقضاياهم”.

محمد صلاح أسوأ شخصية عربية مؤثرة لاعب منسلخ عن دينه وأخوانه ومجتمعه وقضاياهم pic.twitter.com/OsXjLaid63 — Qasem (@Qasemqt) December 19, 2023

وعلق المدون يوسف الدموكي “محمد صلاح اليوم من داخل مستشفى للأطفال في إنجلترا، مع بعض هدايا عيد الميلاد.. يا وجع أطفال غزة الذين بلا بواكي، ولا زيارات، ولا ضحكات، ولا هدايا، ولا كلمة، ولا دمعة، ولا حرف!”.