محكمة في ولاية كولورادو الأمريكية تقضي بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات الرئاسية

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية الثلاثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية عن الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وسارع المتحدّث باسم حملة ترمب إلى التنديد بالقرار، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا.

وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى “أنّ ترمب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة”.

وأضافت أنّه “نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يُدرج اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة”.

وأعطت المحكمة مهلة للرئيس السابق حتى الرابع من يناير المقبل للاستئناف.

عاجل | شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية: المحكمة العليا في كولورادو تعتبر ترمب غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية في الولاية #الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/S6QadDDVPd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2023

وندّد المتحدّث باسم ترمب بقرار المحكمة “المناهض للديمقراطية”، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترمب في بيان إنّ “المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامّة”.

وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعدما طعنت مجموعة من الناخبين بقرار قضائي صادر عن محكمة أدنى اعتبر أنّ ضلوع ترمب في أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني لا يمنعه من الترشّح مجدّداً للرئاسة.

ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.

وكانت المحكمة الابتدائية في الولاية اعتبرت أنّ هذا التعديل لا يسري على ترمب لأنّ منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفدرالية المنتخبة المعنية.

واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها أنّ ترمب لم تكن صفته بأيّ حال من الأحوال “متولياً لمنصب في الولايات المتحدة”، إذ يميّز الدستور الأمريكي الرئاسة عن المناصب الفدرالية.