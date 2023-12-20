منظمة العمل الدولية: 66% من العاملين في غزة فقدوا وظائفهم جراء الحرب

مسؤول في المنظمة: من الواضح أنه منحنى لا يزال يرتفع، وقد يزداد الأمر سوءا

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 66% من الوظائف فُقدت في غزة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، محذرة من أن خسائر الوظائف قد تستمر في التفاقم بالقطاع.

وذكرت المنظمة، في تقييمها الثاني لتأثير الضربات البرية والجوية التي بدأتها إسرائيل على غزة، أن الخسائر تصل إجمالًا إلى 192 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني الصغير.

وفي تقييم أولي صدر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، قدَّرت منظمة العمل الدولية أن 182 ألف وظيفة فُقدت في غزة، وهو رقم يُمثل أكثر من 60% من العمالة.

فقدان حوالى 468,000 وظيفة في غزة و الضفة الغربية منذ بداية الصراع الحالي بحسب النشرة الثانية لمنظمة العمل الدولية و @PCBSPalestine حول تأثير الصراع على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة. لقراءة الخبر 👈🔗https://t.co/su57fUd6Ed pic.twitter.com/30oS7Jn8ua — ILO Arab States – منظمة العمل الدولية (@iloarabstates) December 20, 2023

وقال بيتر رادميكر، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، لوكالة رويترز “بالكاد يستطيع أي شخص في غزة اليوم الحصول على دخل من العمل”. وأشار إلى خسائر الوظائف بالقول “من الواضح أنه منحنى لا يزال يرتفع، وقد يزداد الأمر سوءًا”.

كما أن هناك خسارة في الوظائف على نطاق واسع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إذ سجلت الأمم المتحدة تصاعدًا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين منذ اندلاع هذه الجولة من الصراع.

وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى فقدان نحو 32% من الوظائف منذ السابع من أكتوبر، بما يعادل 276 ألف وظيفة.

وحتى قبل الحرب وتشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة، كان نحو نصف سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

ومنذ 75 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء نحو 20 ألف شهيد، وأكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.