“نستقبل أكثر من 500 حالة يوميا”.. طبيب يحذر من خطورة وضع الأطفال في غزة (فيديو)

الطبيب أكد وفاة عدد من الأطفال جراء الجفاف الشديد

وصف الدكتور طارق أبو عنزة، طبيب الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر، وضع الأطفال في غزة بالخطير، مؤكدا أن أعداد الأطفال المترددين على المستشفى يزداد يوميا، بمعدل يتراوح ما بين (500- 700) طفل يوميا.

وأوضح أبو عنزة للجزيرة مباشر، أن الحالات معظمها تتركز بين النزلات المعوية والتهابات الشعب الهوائية، والتهابات الجهاز التنفسي، فضلا عن أمراض العدوى الناتجة عن قلة النظافة التي تسبب الأمراض الجلدية مثل الجرب والجدري.

وعاود أبو عنزة التأكيد على كثرة انتشار الأمراض الجلدية، والنزلات المعوية بين الأطفال التي قد تصل حد الجفاف الشديد، مؤكدا وفاة عدد من الأطفال جراء الجفاف الشديد.

وأشار أبو عنزة وهو محاط بالأطفال الذين يقوم بالكشف الطبي عليهم، إلى أن الأمراض تتمركز في مناطق النزوح، نتيجة تكدس النازحين وتفاقم الأوضاع في غزة.

ولفت أبو عنزة إلى أن حالات الجفاف تتسبب في نقص معادن الجسم الذي قد يؤدي إلى الفشل الكلوي أو الوفاة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أعلنت في وقت سابق، أن قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي أدت حتى الحين لاستشهاد أكثر من 19 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.