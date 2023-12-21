الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على النزوح قسرا عن مناطق واسعة من خان يونس

أفادت الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية أجبرت، اليوم الخميس، الفلسطينيين على النزوح قسرا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ، في تقرير أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم الخميس، إن “الجيش الإسرائيلي أمر بالإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20% من مساحة مدينة خان يونس”، مشيرا إلى أن “حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا”.

وأوضح “أن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا، في 32 مخيماً”.

ووفق الوكالة فإن “هذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال المواطنين على النزوح من عدد من المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نزح أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا إلى خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدنيتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى”.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل، و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600.