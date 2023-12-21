الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي من قواته بمعارك شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته هيئة البث الرسمية “قتل ضابطان وجندي خلال المعارك شمالي قطاع غزة هم: الملازم أول يعكوف اليان (20 عاما) والملازم أول عومري شفارتس (21 عاما) والرقيب لافي غَهاسي (19 عاما).

وأشار الجيش إلى إصابة 8 جنود بجروح خطيرة في المعارك، دون ذكر التفاصيل عن ظروف هذه المعارك ومكانها.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بوقوع غارات إسرائيلية واشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في محيط منطقة الشيخ رضوان.

ارتفاع عدد القتلى من العسكريين

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 469، بينهم 137 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت نحو 20 ألف شهيد وأكثر من 52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية، في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حركة المقاومة الإسلامية حماس نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام انتهت في1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.