السودان.. حركة نزوح كبيرة بعد سيطرة الدعم السريع على ود مدني والأمم المتحدة تدين “انتهاكات واسعة النطاق”

أخذ القتال الدائر في السودان منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي منحى جديدا بدخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة وسط السودان، وهي ولاية اقتصادية وزراعية وذات موقع استراتيجي يربط بين الشرق والشمال والجنوب.

ومع دخول الحرب شهرها التاسع وسيطرة قوات الدعم السريع على معظم ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني، تشهد الأوضاع على الأرض تغيرات متسارعة، مع حركة نزوح واسعة من الولاية التي لجأ إليها الآلاف مع بدء المعارك في الخرطوم.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر من ولاية القضارف شرقي السودان، تدفق النازحين الفارين من القتال بولاية الجزيرة وهم يستكملون رحلتهم على متن ناقلات بضائع باحثين عن مكان آمن في ولايات أخرى.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين بفرار الآلاف وقالت، إن ما بين 250 و300 ألف شخص فرّوا من ولاية الجزيرة وسط السودان منذ 15 ديسمبر/كانون الأول نتيجة الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

#Sudan : UN Human Rights Chief @volker_turk alarmed by reports of human rights abuses amid fighting between SAF & RSF in Al-Jezira State – dozens of civilians killed, many injured, over 250,000 people are displaced. Both parties must respect humanitarian law & protect civilians.

وحذّرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء من وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وسط المعارك قرب ود مدني التي كانت تعد ملاذا آمنا في السودان، حيث أفادت تقارير بمقتل عشرات المدنيين بهجمات منها ما هو بدوافع عرقية.

وأقامت قوات الدعم السريع يوم الأحد قاعدة لها قرب ود مدني وتسبب هجومها في فرار آلاف الأشخاص ومعظمهم نازحون، من المدينة التي تعدّ ثانية كبرى مدن السودان وكانت مركز توزيع المساعدات هناك.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان “أشعر بقلق بالغ إزاء تقارير متكررة عن تجاوزات واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأيام القليلة الماضية في المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ود مدني”.

❗Up to 300,000 people have been displaced by the latest fighting in Sudan.

IOM has been delivering life-saving aid since the start of the crisis and reached nearly 660,000 people in Sudan and neighbouring countries. But more needs to be done. Read here👇https://t.co/W7qn9n9Swx

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) December 21, 2023