بن غفير: من ينوي إيقاف الحرب قبل هزيمة حماس فليأخذ في الاعتبار أن حزبنا ليس معه

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى حل المجلس الوزاري الحربي.

وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في تغريدة على منصة إكس “إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن (القوة اليهودية) ليست معه”.

وأضاف “فكرة تقليص النشاط في غزة هي فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور. لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة”.

אם מישהו מתכוון חלילה, לבלום את צה"ל לפני שהחמאס הוכרע וכל החטופים הוחזרו – שייקח בחשבון שעוצמה יהודית לא איתו. הרעיון של צמצום הפעילות בעזה הוא כשלון ניהול המלחמה של הקבינט המצומצם.יש לפרקו לאלתר. הגיע הזמן להחזיר המושכות לקבינט המורחב. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 21, 2023

وكان المجلس الوزاري الحربي قد تشكل في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليدير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وهو يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغابي آيزنكوت.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت مساء أمس، أن الخطوط العريضة لصفقة التبادل الجاري بحثها مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة، هي هدنة تصل إلى أسبوعين مقابل إطلاق سراح 30 أو 40 محتجزا إسرائيليا، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين، والانسحاب من بعض المناطق في غزة. وتابعت “في إسرائيل هم أيضا على استعداد للنظر في تغيير الانتشار العسكري في غزة بما يتوافق مع خطط الحرب”.

وأشارت القناة في هذا الصدد إلى أنه إذا تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية، فمن المتوقع أن تغير إسرائيل انتشارها العسكري داخل غزة. وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن البلاد ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب في غضون منتصف الشهر المقبل.

גורמים מצריים לוול סטרייט ג'ורנל: חמאס דחה את ההצעה הישראלית שהונחה ואמר שעד יישום הפסקת אש אין על מה לדבר. לפי הדיווח, ישראל הציעה שחרור 40 חטופים בתמורה לשבוע הפוגה וסיוע הומניטרי מורחב@KerenB_News — החדשות – N12 (@N12News) December 20, 2023

وكانت وسائل إعلام عبرية بينها القناة 12 قد ذكرت يوم الاثنين الماضي، أن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.​​​​​​​

ووفق إحصاءات إسرائيلية أسرت حماس نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى يوم أمس 20 ألف شهيد فلسطيني، و52600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.