شركة ألمانية تعلن تغيير مسار 25 سفينة حتى نهاية العام لتجنب هجمات الحوثيين

قالت شركة هاباج لويد الألمانية، اليوم الخميس، إنها ستغير مسار 25 سفينة حتى نهاية العام لتجنب الإبحار في البحر الأحمر، حيث يستهدف الحوثيون السفن التجارية.

وقال متحدث باسم الشركة في رد مكتوب على استفسار من وكالة رويترز “سنغير مسار حوالي 25 سفينة حتى نهاية عام 2023، وسيتم اتخاذ قرارات أخرى في نهاية العام”.

وشهدت الهجمات على السفن تزايدا في هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح المتحدث أن سفينة (الجسرة) التابعة للشركة، التي تعرضت لهجوم قرب اليمن في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في طريقها إلى سنغافورة.

وإلى جانب (هاباج لويد)، تعرضت سفن تابعة لمشغلين آخرين من بينهم الشركتان المنافستان (ميرسك) و(إم إس سي) لهجمات أيضا. وارتفعت أسعار الشحن البحري وأسهم شركات الشحن نتيجة للاضطرابات، مما يعني أن قسما كبيرا من التجارة بين الشرق والغرب سيتحمل المزيد من التكاليف، بالنظر إلى أن السفن ستضطر إلى الإبحار حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة لم تتلق بعد أي معلومات تفصيلية حول قوة عمل بحرية تسعى الولايات المتحدة لتشكيلها لمكافحة الهجمات في البحر الأحمر من خلال إجراء دوريات مشتركة.