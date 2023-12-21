صفارات الإنذار تنهي اجتماع زعيم المعارضة الإسرائيلية مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في تل أبيب (شاهد)

أنهت صفارات الإنذار اجتماعا اليوم الخميس، بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في تل أبيب.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر، لابيد وهو ينهض من على طاولة الاجتماع رفقة عدد من الحراس بينما دوت صفارات الإنذار في محيط المكان. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية بالقول إنه قطع لقاءه مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بسبب إنذار من سقوط صواريخ.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت إطلاق نحو 30 صاروخا من قطاع غزة على وسط وجنوبي الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن القبة الحديدية قد اعترضت أغلبها. كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا قالت إنها لعمليات اعتراض صواريخ في سماء تل أبيب.

وبدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وابلا من الصواريخ أطلق تجاه وسط إسرائيل، مشيرة إلى اعتراض 5 صواريخ في سماء منطقة تل أبيب الكبرى وحدها. وأضافت “هذا هو أعنف هجوم في الأسابيع الأخيرة”.

وتابعت “تحدث السكان في منطقة تل أبيب الكبرى عن سماع أصداء انفجارات قوية. وأفادت بسقوط صاروخ في مدينة هرتسيليا، شمال تل أبيب.

وسبق لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قصفت تل أبيب أكثر من مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.