غزة.. شهادات مروعة على مجزرة إسرائيلية في غرفة للولادة بمستشفى كمال عدوان (فيديو)

حصلت الجزيرة على شهادات وثقت استهداف الآليات الإسرائيلية والمدفعية لغرفة الولادة القيصرية في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، خلال حصار المستشفى قبل اقتحامه، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى والنازحين الذين كانوا في الغرفة بعد قصفها بقذيفة مباشرة.

وقالت سيدة مسنة كانت في الغرفة المجاورة “أنا نازحة ومصابة، كنا جالسين وفجأة سمعنا صوت القذيفة وامتلأت الغرفة بالنيران والدخان وانخنقنا من الريحة، ووجدنا سيدة أنجبت حديثا أصيبت في يدها واستشهد طفلها ، وفتاتين وسيدة هي وأطفالها الاثنين وحماتها استشهدوا أيضا، غير النازحين الآخرين الذين أصيبوا”.

وأظهرت مشاهد خاصة بالجزيرة، آثار قصف المدفعية الإسرائيلية الذي استهدف الغرفة وأحرقها بالكامل وأخرجها عن الخدمة، وكان ذلك خلال أيام حصار جيش الاحتلال للمستشفى.

وفي السياق، تحدثت ممرضة كانت بالمستشفى وقت الاستهداف وشاركت في معالجة الجرحى، عما شاهدته وقت القصف، قائلة “كان عدد كبير من النازحين في الغرفة، وكان فيه إصابات وشهداء، ارتكب الاحتلال مجزرة فيها، حيث استشهد في الغرفة ما يقارب 7 أشخاص، والاصابات كانت متنوعة بين كسر في الجمجمة وبتر في القدم أو اليد”.

وخلال تسجيل الفيديو وتوثيق المشاهد سُمعت أصوات إطلاق نار من جيش الاحتلال في محيط المستشفى بعد الانسحاب منه.