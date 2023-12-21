البيت الأبيض: حزمة المساعدات القادمة لأوكرانيا ربما تكون الأخيرة

قال البيت الأبيض إن حزمة المساعدات التي أعدتها الإدارة الأمريكية لأوكرانيا ستكون على الأرجح الأخيرة، بسبب عدم موافقة الكونغرس على مواصلة الدعم لكييف في التصويت الذي جرى خلال الشهر الجاري.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الأربعاء: “سيتم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا قبل العام الجديد، وعندما يتم ذلك لن يكون لدينا أموال إضافية لمساعدتها”.

ودعا كيربي الكونغرس إلى الموافقة، قائلا: “لا تزال أوكرانيا بحاجة لمساعدتنا، لقد حان الوقت لكي يقف الكونغرس إلى جانب الحرية والديمقراطية ويتخذ إجراءات من أجل مصالح أمننا القومي”.

وفي ديسمبر/كانون أول الجاري عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل، بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم بالمضي قدما بإقرار هذه الحزمة، بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية.

وكان بايدن قد طلب ميزانية قدرها 106 مليارات دولار، منها 14 مليار دولار لإسرائيل و61 مليار دولار لأوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد حذر النواب من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.

وفي التصويت التمهيدي الذي أجري في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان ينبغي طرح طلب الميزانية المعنية للتصويت، صوت السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بالإضافة إلى العديد من الجمهوريين، بـ “لا”.

وبينما كان مطلوبا 60 صوتا لطرح مشروع القانون للتصويت، صوت 49 عضوا بـ “لا” و51 عضوا بـ “نعم”.