وقفة تضامنية في شبكة الجزيرة للمطالبة بالعدالة للزميل الشهيد سامر أبو دقة (فيديو)

نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية، للمطالبة بالعدالة للزميل الشهيد سامر أبو دقة، الذي استشهد بقصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت قناة الجزيرة استشهاد الزميل سامر أبو دقة، مصور القناة في غزة، خلال تغطيته قصفا إسرائيليا لمدرسة فرحانة في خان يونس بقطاع غزة يوم الجمعة.

وأكدت شبكة الجزيرة تمسكها بتحقيق العدالة للشهيد أبو دقة وجددت إصرارها على المطالبة بمعاقبة المجرمين.

وطالب المدير العام الشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق بالتوقف عن قتل الصحفيين، في كلمة خلال الوقفة، وأكد أن الجزيرة لن تتوقف عن عملها من أجل إحقاق الحق.

استشهاد سامر أبو دقة

واستشهد الزميل سامر بعد ساعات من إصابته حيث ظل ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بسبب محاصرة قوات الاحتلال للمنطقة.

وأصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في قطاع غزة والزميل المصور سامر أبو دقة، بشظايا جراء قصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأدانت شبكة الجزيرة، بأشد العبارات اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميل المصور سامر أبو دقة بقذيفة من طائرة مسيّرة يوم الجمعة، خلال تغطيته العدوان على المدنيين.

وقالت الجزيرة في بيان إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف إلى الزميل سامر أبو دقة وتركته ينزف أكثر من 5 ساعات بعد إصابته، وحمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما طالبت شبكة الجزيرة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

الجزيرة تحيل ملف سامر أبو دقة إلى الجنائية

من ناحية أخرى، قررت شبكة الجزيرة إحالة ملف اغتيال مصورها الزميل سامر أبو دقة بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الشبكة في بيان لها إنها شكلت مجموعة تضم فريقا من الشبكة وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال سامر لتقديمه إلى المحكمة الجنائية. وأوضحت الشبكة في بيانها أن الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على طواقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت يوم الجمعة فريق الجزيرة في خان يونس؛ مما أدى إلى استشهاد المصور سامر أبو دقة وجرح الزميل المراسل وائل الدحدوح.

يذكر أن الزميل وائل الدحدوح فقد زوجته وبعض أطفاله بقصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على منزل الأسرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.